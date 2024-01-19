https://ria.ru/20240119/kupaniya-1922233137.html

В Москве начались крещенские купания

В Москве начались крещенские купания - РИА Новости, 19.01.2024

В Москве начались крещенские купания

В Москве начались крещенские купания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:12

2024-01-19T01:12

2024-01-19T01:33

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крещение господне

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве начались крещенские купания, передает корреспондент РИА Новости. В Строгинской пойме оборудовали купель, желающих окунуться много, несмотря на мороз и снегопад. На месте дежурят медики и спасатели. У некоторых людей, пришедших окунуться в прорубь, стаж купания более 20 лет. "Нужно просто контрастный душ принимать дома, а потом вода будет хорошая, лет 20 мы уже так купаемся", — сказал агентству один из участников. Снегопад и мороз не повлияли на крещенские купания. "Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется", — поделились своими эмоциями купающиеся. На месте дежурят сотрудники МЧС, окунающихся контролируют спасатели в специальных плавательных костюмах. Также рядом есть раздевалки, желающим выдают чай.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне