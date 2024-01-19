https://ria.ru/20240119/kupaniya-1922233137.html
В Москве начались крещенские купания
В Москве начались крещенские купания - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве начались крещенские купания
В Москве начались крещенские купания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:12
2024-01-19T01:12
2024-01-19T01:33
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве начались крещенские купания, передает корреспондент РИА Новости. В Строгинской пойме оборудовали купель, желающих окунуться много, несмотря на мороз и снегопад. На месте дежурят медики и спасатели. У некоторых людей, пришедших окунуться в прорубь, стаж купания более 20 лет. "Нужно просто контрастный душ принимать дома, а потом вода будет хорошая, лет 20 мы уже так купаемся", — сказал агентству один из участников. Снегопад и мороз не повлияли на крещенские купания. "Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется", — поделились своими эмоциями купающиеся. На месте дежурят сотрудники МЧС, окунающихся контролируют спасатели в специальных плавательных костюмах. Также рядом есть раздевалки, желающим выдают чай.
https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
В Москве начались крещенские купания
В Москве начались крещенские купания, желающих окунуться много
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве начались крещенские купания, передает корреспондент РИА Новости.
В Строгинской пойме оборудовали купель, желающих окунуться много, несмотря на мороз и снегопад. На месте дежурят медики и спасатели.
У некоторых людей, пришедших окунуться в прорубь, стаж купания более 20 лет. "Нужно просто контрастный душ принимать дома, а потом вода будет хорошая, лет 20 мы уже так купаемся", — сказал агентству один из участников.
Снегопад и мороз не повлияли на крещенские купания. "Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется", — поделились своими эмоциями купающиеся.
На месте дежурят сотрудники МЧС
, окунающихся контролируют спасатели в специальных плавательных костюмах. Также рядом есть раздевалки, желающим выдают чай.
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям