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"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму - РИА Новости, 19.01.2024
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
План президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:31
2024-01-19T16:31
2024-01-19T17:35
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен. <…> Это идея, которая просто не может увенчаться успехом", — отметил он.Как отметил эксперт, Крым сам по себе очень хорошо укреплен, а идеи, что ВСУ могут запустить сотни ракет по ключевым объектам инфраструктуры полуострова, представляют собой не более чем заблуждение."Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили их, при этом на Западе просто нет достаточного количества ракет", — резюмировал Меркурис.Ранее, в начале января, в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
Эксперт Меркурис: Зеленскому не удастся реализовать план по изоляции Крыма