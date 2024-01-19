Рейтинг@Mail.ru
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 19.01.2024 (обновлено: 17:35 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму - РИА Новости, 19.01.2024
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
План президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:31
2024-01-19T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен. &lt;…&gt; Это идея, которая просто не может увенчаться успехом", — отметил он.Как отметил эксперт, Крым сам по себе очень хорошо укреплен, а идеи, что ВСУ могут запустить сотни ракет по ключевым объектам инфраструктуры полуострова, представляют собой не более чем заблуждение."Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили их, при этом на Западе просто нет достаточного количества ракет", — резюмировал Меркурис.Ранее, в начале января, в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму

Эксперт Меркурис: Зеленскому не удастся реализовать план по изоляции Крыма

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. План президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен. <…> Это идея, которая просто не может увенчаться успехом", — отметил он.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине
15:35
Как отметил эксперт, Крым сам по себе очень хорошо укреплен, а идеи, что ВСУ могут запустить сотни ракет по ключевым объектам инфраструктуры полуострова, представляют собой не более чем заблуждение.
"Русские в любом случае успешно перехватили бы и сбили их, при этом на Западе просто нет достаточного количества ракет", — резюмировал Меркурис.
Ранее, в начале января, в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала