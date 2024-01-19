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В Севастополе автомобиль упал в котлован - РИА Новости, 19.01.2024
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01:28 19.01.2024 (обновлено: 10:52 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kotlovan-1922234069.html
В Севастополе автомобиль упал в котлован
В Севастополе автомобиль упал в котлован - РИА Новости, 19.01.2024
В Севастополе автомобиль упал в котлован
Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:28
2024-01-19T10:52
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города. "ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован", - говорится в сообщении. Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением "Мерседес-Бенц", машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ. Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.
https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе автомобиль упал в котлован

В Севастополе автомобиль упал в котлован, начата проверка

© Полиция Севастополя/TelegramМашина опрокинулась в котлован в Севастополе
Машина опрокинулась в котлован в Севастополе
© Полиция Севастополя/Telegram
Машина опрокинулась в котлован в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города.
«
"ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован", - говорится в сообщении.
Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением "Мерседес-Бенц", машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ.
Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.
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