https://ria.ru/20240119/kotlovan-1922234069.html

В Севастополе автомобиль упал в котлован

В Севастополе автомобиль упал в котлован - РИА Новости, 19.01.2024

В Севастополе автомобиль упал в котлован

Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:28

2024-01-19T01:28

2024-01-19T10:52

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города. "ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован", - говорится в сообщении. Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением "Мерседес-Бенц", машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ. Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.

https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, севастополь