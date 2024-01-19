https://ria.ru/20240119/kot-1922377095.html

Калининградский кот Сергей открыл свою страничку "ВКонтакте"

Калининградский кот Сергей открыл свою страничку "ВКонтакте" - РИА Новости, 19.01.2024

Калининградский кот Сергей открыл свою страничку "ВКонтакте"

"Уволенный" из магазина под Калининградом кот Сергей открыл свою страницу "Вконтакте". РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:16

2024-01-19T16:16

2024-01-19T16:33

общество

калининград

зеленоградск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 19 янв - РИА Новости. "Уволенный" из магазина под Калининградом кот Сергей открыл свою страницу "Вконтакте". Кот Сергей "работал" три года в магазине, в 2022 году даже был признан торговой сетью "сотрудником года", но его пришлось "уволить" по жалобе одного из покупателей в Роспотребнадзор, он проживает теперь дома у директора магазина, но очень скучает по работе - наблюдать за продавцами и фотографироваться с покупателями. "Привет, друзья! Я кот Сергей, звезда сети магазинов "Юмаркет" и города Зеленоградск, и у меня тут небольшой репортаж. После того, как Роспотребнадзор и СМИ обратили на меня внимание, меня перевели на новую должность! Сейчас я у руководителя магазина, где обо мне заботятся, как о настоящей знаменитости. "Юмаркет" внимательно относится к моим кошачьим нуждам и обеспечивает теплом, уютом и едой", - написал кот. Кот написал, что теперь "я не просто кот, а часть команды", и коллеги готовят его к чему-то большему, предложив работу в офисе. "Благодаря вашему интересу и активному вниманию, тема защиты животных стала настоящим трендом! Ваши лайки и комментарии очень важны для меня! Давайте вместе создадим мир, где коты рулят!" - написал кот.

https://ria.ru/20240119/kot-1922360460.html

калининград

зеленоградск

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общество, калининград, зеленоградск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)