https://ria.ru/20240119/kot-1922344581.html

Волонтер рассказала о поисках кота Твикса в Кирове

Волонтер рассказала о поисках кота Твикса в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024

Волонтер рассказала о поисках кота Твикса в Кирове

Сотрудница РЖД видела, как похожего на потерявшегося Твикса кота за пазухой несла женщина в Кирове, на вокзале и в окрестностях расклеено около 300 объявлений,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:22

2024-01-19T14:22

2024-01-19T15:51

киров

россия

екатеринбург

ржд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922365552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a3c49fef38b7234666b74c603765bdb.jpg

ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Сотрудница РЖД видела, как похожего на потерявшегося Твикса кота за пазухой несла женщина в Кирове, на вокзале и в окрестностях расклеено около 300 объявлений, поиски продолжаются, сообщила РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова. Она пояснила, что кота сначала искала с 13 января в одиночку, потом присоединились добровольцы, в пятницу утром было 30 человек. Людьми расклеено на вокзале и в округе около 300 объявлений с данными о потерявшемся питомце. "Пока найти Твикса не удалось. Все работники железной дороги опрошены. Кто-то видел похожего кота 12-го числа, обратили внимание, но не подобрали, то есть он жив, где он – неизвестно. Еще есть информация: работник РЖД видела, как женщина за пазухой его несла. По камерам ее не удалось вычислить. Другая работник РЖД говорит, что заметила, как кот у женщины вырвался, где территория вокзала, где торговый центр", - рассказала Кудряшова. Она отметила, что поиски животного продолжаются. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.

https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html

https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html

киров

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда 2024-01-19T14:22 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киров, россия, екатеринбург, ржд, общество