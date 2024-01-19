https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html

Депутат прокомментировал ситуацию с выброшенным из поезда котом

Депутат прокомментировал ситуацию с выброшенным из поезда котом - РИА Новости, 19.01.2024

Депутат прокомментировал ситуацию с выброшенным из поезда котом

Нет необходимости в ужесточении законодательства за жестокое обращение с животными, уже предусмотрены и административная и уголовная ответственность с... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:55

2024-01-19T13:55

2024-01-19T13:55

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Нет необходимости в ужесточении законодательства за жестокое обращение с животными, уже предусмотрены и административная и уголовная ответственность с максимальной санкцией в виде 5 лет лишения свободы, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов в связи с ситуацией, когда проводница поезда выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого посчитала беспризорным. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "У нас все эти нормы сегодня предусмотрены законодательством. У нас и крупные штрафы в Административном кодексе за жестокое отношение с животными. Это - если это не повлекло наступления серьезных последствий для животного и проблем со здоровьем для него и не привело к трагедии. А если это к ней привело, то там и уголовная ответственность. И у нас сегодня очень серьезная уголовная ответственность предусмотрена, и опять-таки в различных вариантах привлечения к этой ответственности... Завершается линейка этих мер ответственности <…> лишением свободы до 5 лет. То есть куда дальше ужесточать?" - объяснил Бурматов на вопрос о необходимости ужесточить наказание, в том числе штрафы, в связи с произошедшим случаем. Он отметил, что после внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), когда жестокое обращение с животными сделали статьей не только Уголовного кодекса, но и КоАП, стали более активно возбуждать административные дела. "Раньше такого не было, раньше все эти люди просто уходили от ответственности", - рассказал он. По мнению Бурматова, ситуация с котом Твиксом связана с "с безответственностью просто конкретного сотрудника", а вопрос ответственности может быть рассмотрен только после обнаружения животного и установления, в каком состоянии оно находится. В мае 2023 года Госдума приняла закон, который вводит штрафы за нарушение норм обращения с животным. Так, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе когда установлен хозяин, выбросивший питомца на улицу, предусмотрено наказание до 30 тысяч рублей, за жестокое обращение - до ста тысяч.

https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html

https://ria.ru/20240119/tviks-1922302753.html

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общество, киров, россия, екатеринбург, владимир бурматов, госдума рф