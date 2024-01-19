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Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности - РИА Новости, 19.01.2024
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11:57 19.01.2024 (обновлено: 13:57 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kot-1922301084.html
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности - РИА Новости, 19.01.2024
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности
Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на работу в офис, рассказали представители торговой сети на своей странице... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:57
2024-01-19T13:57
зеленоградск
калининград
общество
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на работу в офис, рассказали представители торговой сети на своей странице "ВКонтакте" . Кот "работал" в магазине три года: наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022-м его признали сотрудником года. Но кота пришлось уволить после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор.&quot;Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку &lt;...&gt; Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея &lt;...&gt; Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе&quot;, — написали представители сети.В компании добавили, что сейчас Сергей живет у руководителя магазина, где о нем заботятся.Компания поблагодарила всех неравнодушных людей за беспокойство о судьбе Сергея и за то, что благодаря этому защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ.
https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html
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зеленоградск, калининград, общество
Зеленоградск, Калининград, Общество
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея устроят на работу в офис

© Фото очевидцаКот Сергей
Кот Сергей
© Фото очевидца
Кот Сергей. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на работу в офис, рассказали представители торговой сети на своей странице "ВКонтакте" .
Кот "работал" в магазине три года: наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022-м его признали сотрудником года. Но кота пришлось уволить после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор.
«

"Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку <...> Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея <...> Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе", — написали представители сети.

В компании добавили, что сейчас Сергей живет у руководителя магазина, где о нем заботятся.
Компания поблагодарила всех неравнодушных людей за беспокойство о судьбе Сергея и за то, что благодаря этому защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ.
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ЗеленоградскКалининградОбщество
 
 
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