https://ria.ru/20240119/kot-1922301084.html

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности - РИА Новости, 19.01.2024

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности

Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на работу в офис, рассказали представители торговой сети на своей странице... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:57

2024-01-19T11:57

2024-01-19T13:57

зеленоградск

калининград

общество

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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на работу в офис, рассказали представители торговой сети на своей странице "ВКонтакте" . Кот "работал" в магазине три года: наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022-м его признали сотрудником года. Но кота пришлось уволить после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор."Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку <...> Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея <...> Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе", — написали представители сети.В компании добавили, что сейчас Сергей живет у руководителя магазина, где о нем заботятся.Компания поблагодарила всех неравнодушных людей за беспокойство о судьбе Сергея и за то, что благодаря этому защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ.

https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html

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зеленоградск, калининград, общество