https://ria.ru/20240119/kot-1922300031.html

Сенатор усомнился в профпригодности проводницы, выбросившей кота в Кирове

Сенатор усомнился в профпригодности проводницы, выбросившей кота в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024

Сенатор усомнился в профпригодности проводницы, выбросившей кота в Кирове

Сенатор Александр Башкин, комментируя РИА Новости ситуацию с выброшенным из поезда котом, заявил, что корпоративные правила транспортных компаний регулируют... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:55

2024-01-19T11:55

2024-01-19T11:58

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киров

александр башкин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сенатор Александр Башкин, комментируя РИА Новости ситуацию с выброшенным из поезда котом, заявил, что корпоративные правила транспортных компаний регулируют перевозку животных, но в данном случае следует говорить не о новых законах, а о возможных дисциплинарных решениях в отношении проводницы. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Закон есть, он работает, корпоративные правила транспортников основаны на федеральном законодательстве, они, в основном, работают. К ним, в основном, нет претензий. Если что-то есть, то ведомство их дорабатывает. Здесь речь не о законах, здесь речь о людях - о жестоких людях. Я очень сомневаюсь в профпригодности этой проводницы, я думаю, здесь вопрос следует вести не об изменениях в законодательство, а о дисциплинарных решениях", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что корпоративные правила позволяют "спокойно перевозить животных в вагоне", тем более, билет был продан - "никто не возражал". В этой ситуации, добавил он, остается посочувствовать бедным хозяевам животного и самому животному. "Время от времени нам становятся известны факты трагических историй на транспорте: как теряются собаки при авиационных перевозках, замерзают, когда их требуют в переносках класть в грузовой отсек самолета, где температура ниже нуля. Это все, к сожалению, люди - недостаток милосердия, сострадания. Бывает и такое, что где-то отстегнулась переноска, где-то не застегнули, может быть, сломался замок… Это же жизнь", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240119/kot-1922284516.html

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общество, россия, екатеринбург, киров, александр башкин