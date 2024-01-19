Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта
Корабль "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа ЭП-21 из Республики Беларусь Марина Василевская в Звездном городке
Член основного экипажа ЭП-21 из Республики Беларусь Марина Василевская в Звездном городке
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Запуск корабля "Союз МС-25" с российским космонавтов Олегом Новицким, белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, и американкой Трейси Дайсон к Международной космической станции состоится 21 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
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"Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 марта 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Первый российский пуск по программе МКС состоится 15 февраля 2024 года, к станции отправится грузовой корабль "Прогресс МС-26". Весной помимо запуска "Союза МС-25" запланировано приземление "Союза МС-24", сейчас пристыкованного к МКС.
Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О"Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
В дублирующий экипаж "Союза МС-25" входят россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и астронавт НАСА Дональд Петтит.