https://ria.ru/20240119/korabl-1922240091.html

Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта

Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта - РИА Новости, 19.01.2024

Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта

Запуск корабля "Союз МС-25" с российским космонавтов Олегом Новицким, белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:51

2024-01-19T03:51

2024-01-19T10:46

наука

космос - риа наука

белоруссия

байконур (город)

земля

роскосмос

олег новицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922275897_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_25cca88bb11788e573d17e5b49d91d34.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Запуск корабля "Союз МС-25" с российским космонавтов Олегом Новицким, белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, и американкой Трейси Дайсон к Международной космической станции состоится 21 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 марта 2024 года", - сказал собеседник агентства. Первый российский пуск по программе МКС состоится 15 февраля 2024 года, к станции отправится грузовой корабль "Прогресс МС-26". Весной помимо запуска "Союза МС-25" запланировано приземление "Союза МС-24", сейчас пристыкованного к МКС. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О"Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". В дублирующий экипаж "Союза МС-25" входят россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и астронавт НАСА Дональд Петтит.

https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html

белоруссия

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, белоруссия, байконур (город), земля, роскосмос, олег новицкий