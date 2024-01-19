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В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции - РИА Новости, 19.01.2024
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15:36 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/kontrabanda-1922363257.html
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции - РИА Новости, 19.01.2024
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции
Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
белгородская область
украина
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины, заведено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину &lt;…&gt; Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что на гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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белгородская область, украина, происшествия, россия
Белгородская область, Украина, Происшествия, Россия
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции

В Белгородской области задержали украинца за контрабанду военной продукции

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины, заведено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину <…> Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в релизе УФСБ.
Уточняется, что на гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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