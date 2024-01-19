https://ria.ru/20240119/kontrabanda-1922363257.html

В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции

В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции - РИА Новости, 19.01.2024

В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции

Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:36

2024-01-19T15:36

2024-01-19T15:36

белгородская область

украина

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины, заведено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину <…> Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что на гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20231219/diversanty-1916786884.html

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белгородская область, украина, происшествия, россия