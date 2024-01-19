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В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции - РИА Новости, 19.01.2024
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции
Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины, заведено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину <…> Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что на гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
https://ria.ru/20231219/diversanty-1916786884.html
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белгородская область, украина, происшествия, россия
Белгородская область, Украина, Происшествия, Россия
В Белгородской области задержали украинца за перевозку военной продукции
В Белгородской области задержали украинца за контрабанду военной продукции
БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на территорию Украины, заведено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину <…> Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в релизе УФСБ.
Уточняется, что на гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов