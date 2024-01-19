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Богданов обсудил с делегацией ХАМАС прекращение огня в анклаве

Богданов обсудил с делегацией ХАМАС прекращение огня в анклаве - РИА Новости, 19.01.2024

Богданов обсудил с делегацией ХАМАС прекращение огня в анклаве

Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:07

2024-01-19T15:07

2024-01-19T15:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа, следует из заявления ХАМАС."Делегация исламского движения сопротивления ХАМАС во главе с главой отдела международных связей движения Мусой Абу Марзуком встретилась со специальным посланником президента России на Ближнем Востоке и в Африке, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым в штаб-квартире МИД России в Москве в пятницу днем", — говорится в заявлении движения.Как отмечается, стороны провели политические консультации, обсудили пути прекращения огня в секторе Газа.В ходе встречи делегация ХАМАС указала на то, что преступления Израиля представляют угрозу для международной безопасности, а также прояснила позицию движения в отношении возможной сделки по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, москва, хамас, россия, ближний восток, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году