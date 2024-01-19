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Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 19.01.2024 (обновлено: 23:58 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:57
2024-01-19T23:58
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее Зеленский ответил бывшему президенту США "думай - потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае переизбрания. "Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, комментируя слова Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа. Зеленский также пригласил Трампа приехать на Украину. "Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", - сказал Зеленский. Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240117/konflikt-1921951406.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине

Зеленский выразил тревогу из-за слов Трампа о завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Ранее Зеленский ответил бывшему президенту США "думай - потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае переизбрания.
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Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине
17 января, 22:09
"Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, комментируя слова Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа.
Зеленский также пригласил Трампа приехать на Украину. "Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", - сказал Зеленский.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампСША
 
 
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