https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html

Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине

Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 19.01.2024

Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине

Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:57

2024-01-19T23:57

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее Зеленский ответил бывшему президенту США "думай - потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае переизбрания. "Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, комментируя слова Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа. Зеленский также пригласил Трампа приехать на Украину. "Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", - сказал Зеленский. Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240117/konflikt-1921951406.html

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