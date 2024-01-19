"Братские атаки". Кто остановит конфликт между Ираном и Пакистаном
Пакистан и Иран понизили уровень дипотношений на фоне обмена ударами
© AP Photo / Anjum NaveedПолиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Полиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Востоке — новый очаг напряженности. Пакистан нанес удары по Ирану в ответ на атаки по своей территории. Международное сообщество обеспокоено происходящим, Исламабад и Тегеран понизили уровень дипотношений. О причинах и вероятных последствиях обострения — в материале РИА Новости.
Обмен ударами
Тегеран атаковал в Пакистане 17 января суннитскую группировку "Армия справедливости", которая в декабре взяла на себя ответственность за теракт на юго-востоке Ирана. Тогда погибли 12 полицейских.
© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
В Исламабаде возмутились. "Этот незаконный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания, — говорится в заявлении МИД. — Пакистан оставляет за собой право отреагировать. Ответственность за последствия — исключительно на Иране".
По официальной информации, погибли двое детей, трое получили ранения. Исполняющий обязанности премьер-министра Анвар-уль-Хак Какар экстренно покинул Всемирный экономический форум в Давосе и вернулся на родину. Иранскому послу, который в момент атаки находился в Тегеране, порекомендовали не прилетать обратно в Исламабад. Пакистанского посла отозвали.
Иранцы ограничились одной серией ударов. По их данным, уничтожены два штаба "Армии справедливости". Жертвы среди мирного населения в Тегеране не прокомментировали.
На Западе опасаются очередного крупного регионального конфликта, причем с участием ядерной державы (Пакистан). Представители этих стран накануне беседовали на полях ВЭФ. Никаких предупреждений о боевых действиях тогда не последовало.
Утром 18 января стало известно об ответных атаках Пакистана.
"Уважаем суверенитет"
Ударили по провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики. "В течение последних нескольких лет Исламабад постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, именующие себя "сармачарами" на неуправляемых территориях Ирана, — сообщили в МИД. — Мы предоставили многочисленные досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности террористов. Однако так называемые сармачары продолжали безнаказанно проливать кровь невинных людей". Эти атаки — свидетельство "непоколебимой решимости Пакистана защищать национальную безопасность от всех угроз".
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар
Исполняющий обязанности премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар
Как утверждают в Тегеране, погибли по меньшей мере три женщины и четверо детей, "неиранские граждане". Всего, по данным агентства Anadolu, ракеты и беспилотники поразили семь объектов группировки "Освободительная армия Белуджистана", признанной террористической в Пакистане и нескольких других странах.
В Исламабаде подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность исламской республики. "Единственная наша цель — обеспечение собственной безопасности и национальных интересов. <…> Иран — братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и привязанность к ее народу". Тем не менее пакистанские Вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Москва призвала стороны к "максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами". "Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
К урегулированию конфликта подключился и Китай. Генеральный консул КНР в Пакистане Ян Юньдун, напомнив, что речь идет о крупнейших странах региона и мусульманского мира, предложил посредничество Пекина: "Китай готов сыграть конструктивную роль".
Китайский опыт
Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что ирано-пакистанское обострение в ближайшее время сойдет на нет.
"Все спустят на тормозах, — уверен доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. — И Иран, и Пакистан позиционируют эти удары не как атаки на сопредельное государство, а как борьбу с террористическими группировками. Конечно, дипломатические последствия неизбежны, уже есть понижение уровня отношений. Но это обычная процедура в таких ситуациях, временная и обратимая мера. Никто не заинтересован в эскалации, а террористическая угроза — общая для обеих". Кроме того, добавил эксперт, у Пекина, выразившего готовность выступить посредником, налаженные связи и с Исламабадом, и с Тегераном, а это хорошее подспорье для урегулирования.
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский также считает перспективным вмешательство КНР. "Учитывая прошлые успехи китайской дипломатии, например, по восстановлению дипломатических отношений между тем же Ираном и Саудовской Аравией в минувшем году, можно рассчитывать, что и сейчас призывы Пекина к миру услышат", — отмечает он. Пока же Тегеран и Исламабад сами пытаются снизить градус напряженности, избегая откровенно враждебных шагов. Обе стороны акцентируют внимание на том, что проблема именно в приграничных группировках. Следовательно, о международном конфликте речи нет.