https://ria.ru/20240119/konflikt-1922139210.html

"Братские атаки". Кто остановит конфликт между Ираном и Пакистаном

"Братские атаки". Кто остановит конфликт между Ираном и Пакистаном - РИА Новости, 19.01.2024

"Братские атаки". Кто остановит конфликт между Ираном и Пакистаном

На Востоке — новый очаг напряженности. Пакистан нанес удары по Ирану в ответ на атаки по своей территории. Международное сообщество обеспокоено происходящим,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:00

2024-01-19T11:06

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мария захарова

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Востоке — новый очаг напряженности. Пакистан нанес удары по Ирану в ответ на атаки по своей территории. Международное сообщество обеспокоено происходящим, Исламабад и Тегеран понизили уровень дипотношений. О причинах и вероятных последствиях обострения — в материале РИА Новости.Обмен ударамиТегеран атаковал в Пакистане 17 января суннитскую группировку "Армия справедливости", которая в декабре взяла на себя ответственность за теракт на юго-востоке Ирана. Тогда погибли 12 полицейских.В Исламабаде возмутились. "Этот незаконный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания, — говорится в заявлении МИД. — Пакистан оставляет за собой право отреагировать. Ответственность за последствия — исключительно на Иране".По официальной информации, погибли двое детей, трое получили ранения. Исполняющий обязанности премьер-министра Анвар-уль-Хак Какар экстренно покинул Всемирный экономический форум в Давосе и вернулся на родину. Иранскому послу, который в момент атаки находился в Тегеране, порекомендовали не прилетать обратно в Исламабад. Пакистанского посла отозвали.Иранцы ограничились одной серией ударов. По их данным, уничтожены два штаба "Армии справедливости". Жертвы среди мирного населения в Тегеране не прокомментировали.На Западе опасаются очередного крупного регионального конфликта, причем с участием ядерной державы (Пакистан). Представители этих стран накануне беседовали на полях ВЭФ. Никаких предупреждений о боевых действиях тогда не последовало.Утром 18 января стало известно об ответных атаках Пакистана."Уважаем суверенитет"Ударили по провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики. "В течение последних нескольких лет Исламабад постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, именующие себя "сармачарами" на неуправляемых территориях Ирана, — сообщили в МИД. — Мы предоставили многочисленные досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности террористов. Однако так называемые сармачары продолжали безнаказанно проливать кровь невинных людей". Эти атаки — свидетельство "непоколебимой решимости Пакистана защищать национальную безопасность от всех угроз".Как утверждают в Тегеране, погибли по меньшей мере три женщины и четверо детей, "неиранские граждане". Всего, по данным агентства Anadolu, ракеты и беспилотники поразили семь объектов группировки "Освободительная армия Белуджистана", признанной террористической в Пакистане и нескольких других странах.В Исламабаде подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность исламской республики. "Единственная наша цель — обеспечение собственной безопасности и национальных интересов. <…> Иран — братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и привязанность к ее народу". Тем не менее пакистанские Вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.Москва призвала стороны к "максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами". "Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.К урегулированию конфликта подключился и Китай. Генеральный консул КНР в Пакистане Ян Юньдун, напомнив, что речь идет о крупнейших странах региона и мусульманского мира, предложил посредничество Пекина: "Китай готов сыграть конструктивную роль".Китайский опытОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что ирано-пакистанское обострение в ближайшее время сойдет на нет."Все спустят на тормозах, — уверен доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. — И Иран, и Пакистан позиционируют эти удары не как атаки на сопредельное государство, а как борьбу с террористическими группировками. Конечно, дипломатические последствия неизбежны, уже есть понижение уровня отношений. Но это обычная процедура в таких ситуациях, временная и обратимая мера. Никто не заинтересован в эскалации, а террористическая угроза — общая для обеих". Кроме того, добавил эксперт, у Пекина, выразившего готовность выступить посредником, налаженные связи и с Исламабадом, и с Тегераном, а это хорошее подспорье для урегулирования.Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский также считает перспективным вмешательство КНР. "Учитывая прошлые успехи китайской дипломатии, например, по восстановлению дипломатических отношений между тем же Ираном и Саудовской Аравией в минувшем году, можно рассчитывать, что и сейчас призывы Пекина к миру услышат", — отмечает он. Пока же Тегеран и Исламабад сами пытаются снизить градус напряженности, избегая откровенно враждебных шагов. Обе стороны акцентируют внимание на том, что проблема именно в приграничных группировках. Следовательно, о международном конфликте речи нет.

пакистан

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, иран, тегеран (город), мария захарова, борис волхонский