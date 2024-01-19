КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23"
Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия, передает ЦТАК со ссылкой на минобороны страны.
Как отмечается, американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон" с многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС "отрядов самообороны" Японии и ВМС Республики Корея проводили объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу с 15 января.
"Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — говорится в заявлении.
Северокорейские военные осудили "безрассудное деяние США и их сателлитов" и предупредили о катастрофических последствиях.
"Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного применения сил сдерживания", — заключило министерство.
КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это "секретное оружие" — ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами". — Прим. ред.), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из них при этом проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.