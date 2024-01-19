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КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия - РИА Новости, 19.01.2024
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05:21 19.01.2024 (обновлено: 07:01 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия - РИА Новости, 19.01.2024
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия, передает ЦТАК со ссылкой на РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:21
2024-01-19T07:01
в мире
сша
кндр (северная корея)
япония
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия, передает ЦТАК со ссылкой на минобороны страны.Как отмечается, американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон" с многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС "отрядов самообороны" Японии и ВМС Республики Корея проводили объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу с 15 января."Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — говорится в заявлении.Северокорейские военные осудили "безрассудное деяние США и их сателлитов" и предупредили о катастрофических последствиях."Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного применения сил сдерживания", — заключило министерство.КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это "секретное оружие" — ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами". — Прим. ред.), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из них при этом проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20240115/kndr-1921338089.html
https://ria.ru/20240119/stabilnost-1922239762.html
сша
кндр (северная корея)
япония
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в мире, сша, кндр (северная корея), япония, южная корея
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Япония, Южная Корея
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия

КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия, передает ЦТАК со ссылкой на минобороны страны.
Как отмечается, американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон" с многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС "отрядов самообороны" Японии и ВМС Республики Корея проводили объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу с 15 января.
"Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — говорится в заявлении.
Северокорейские военные осудили "безрассудное деяние США и их сателлитов" и предупредили о катастрофических последствиях.
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"Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного применения сил сдерживания", — заключило министерство.
КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это "секретное оружие" — ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами". — Прим. ред.), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из них при этом проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.
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