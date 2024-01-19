https://ria.ru/20240119/klyuchko-1922396890.html

Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина - РИА Новости, 19.01.2024

Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", участник спецоперации Андрей... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:28

2024-01-19T17:28

2024-01-19T17:28

специальная военная операция на украине

политика

россия

псковская область

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", участник спецоперации Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, сообщили в пресс-службе центра. "Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", ветеран боевых действий Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, является одним из сопредседателей регионального избирательного штаба", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе центра, Ключко участвовал в специальной военной операции и является кавалером ордена Мужества. "В инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича много участников СВО, военкоров. Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать её покорной и зависимой от чужой воли", - приводятся в сообщении слова Ключко. Отмечается, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства вошли известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Всего 346 человек. "Центр "Воин" – это команда Путина. То, что один из наших коллег стал доверенным лицом Владимира Владимировича, – большая честь для всего коллектива. Мы единодушно поддерживаем кандидатуру действующего президента на предстоящих выборах и считаем, что только он продолжит вести Россию по пути устойчивого развития", – цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по нескольким направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и спортивно-тактические игры. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/putin-1921912238.html

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политика, россия, псковская область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф