https://ria.ru/20240119/klyuchko-1922396890.html
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина - РИА Новости, 19.01.2024
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина
Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", участник спецоперации Андрей... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:28
2024-01-19T17:28
2024-01-19T17:28
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", участник спецоперации Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, сообщили в пресс-службе центра. "Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", ветеран боевых действий Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, является одним из сопредседателей регионального избирательного штаба", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе центра, Ключко участвовал в специальной военной операции и является кавалером ордена Мужества. "В инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича много участников СВО, военкоров. Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать её покорной и зависимой от чужой воли", - приводятся в сообщении слова Ключко. Отмечается, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства вошли известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Всего 346 человек. "Центр "Воин" – это команда Путина. То, что один из наших коллег стал доверенным лицом Владимира Владимировича, – большая честь для всего коллектива. Мы единодушно поддерживаем кандидатуру действующего президента на предстоящих выборах и считаем, что только он продолжит вести Россию по пути устойчивого развития", – цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по нескольким направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и спортивно-тактические игры. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, псковская область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина
Сотрудник Центра "Воин", участник СВО Андрей Ключко стал доверенным лицом Путина
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", участник спецоперации Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, сообщили в пресс-службе центра.
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"Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", ветеран боевых действий Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, является одним из сопредседателей регионального избирательного штаба", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе центра, Ключко участвовал в специальной военной операции и является кавалером ордена Мужества.
"В инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича много участников СВО, военкоров. Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать её покорной и зависимой от чужой воли", - приводятся в сообщении слова Ключко.
Отмечается, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства вошли известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Всего 346 человек.
"Центр "Воин" – это команда Путина. То, что один из наших коллег стал доверенным лицом Владимира Владимировича, – большая честь для всего коллектива. Мы единодушно поддерживаем кандидатуру действующего президента на предстоящих выборах и считаем, что только он продолжит вести Россию по пути устойчивого развития", – цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина.
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по нескольким направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и спортивно-тактические игры.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович
, Борис Надеждин
, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Путин проведет встречу с доверенными лицами