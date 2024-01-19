https://ria.ru/20240119/kisida-1922247449.html

Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала

Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала - РИА Новости, 19.01.2024

Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу сообщил журналистам, что распустит из-за финансового скандала фракцию, в которой до недавнего времени был... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

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япония

фумио кисида

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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу сообщил журналистам, что распустит из-за финансового скандала фракцию, в которой до недавнего времени был председателем. В четверг он говорил, что рассматривает такую возможность. "Я заявил, что для восстановления доверия к политике фракция "Котикай" (фракция Кисиды – ред.) будет распущена. Но о других фракциях я не нахожусь в той позиции, чтобы об этом говорить. В народе косо смотрят и поговаривают, что фракция – это место, где можно получить деньги и посты. Чтобы рассеять эти подозрения и восстановить доверие, необходимо подумать о правилах политических организаций", - сказал Кисида. Особый отдел Токийской прокуратуры намерен возбудить дело против бывшего бухгалтера фракции Кисиды в правящей Либерально-демократической партии. Дело будет возбуждено по упрощенной процедуре, согласно которой прокуратура без проведения очного судебного процесса может потребовать выплаты штрафа или компенсаций с обвиняемого на основании письменных документов через упрощенную судебную процедуру. Обвинения могут быть предъявлены уже в пятницу. Речь идет о неуказанных в финансовых документах суммах, полученных от проведения партийных собраний, на общую сумму 30 миллионов иен (200 тысяч долларов по текущему курсу) за 2018-2020 годы. В то же время за 2021 и 2022 годы, когда во фракции стал работать новый бухгалтер, недочетов не выявлено. Также во фракции Кисиды не практиковалась система "откатов", когда излишек вырученных от партийных собраний денег возвращался депутатам, но не отражался ни в их финансовой отчетности, ни в документах фракции. Сам Кисида объясняет это "нагромождением ошибок" в отчетности фракции. На этом фоне в четверг вечером Кисида заявил, что рассматривает возможность роспуска фракции. Проблема неуказанных доходов в финансовых документах существует и в других фракциях. В частности, как выяснила прокуратура, этим грешила крупнейшая в ЛДП фракция экс-премьер-министра Абэ, сумма неуказанных партийных средств в которой за 5 лет с 2018 года превышает 600 миллионов иен (более 4 миллионов долларов). В связи с этим обвинение может быть предъявлено бухгалтеру фракции. Ранее сообщалось также, что дело может быть возбуждено и против бухгалтера фракции экс-генерального секретаря партии Тосиро Никаи. Речь идет о сокрытии доходов фракции на сумму 200 миллионов иен (1,4 миллиона долларов) за пять лет. В четверг стало известно, что обвинения по упрощенной процедуре могут предъявить его секретарю за то, что доходы от политических собраний за пять лет в размере учтены 30 миллионов иен (200 тысяч долларов) не поступили ни в счет его фракции, но и не были отражены в финансовых документах политической организации Никая как поступления от фракции. Ранее сообщалось, что в правящей партии рассматривается и вариант роспуска и фракции Абэ в связи со скандалом. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, фракции Тосиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. Был арестован депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Икэда по подозрению в получении "откатов" партийных денег на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Обыски прошли в офисах фракций Абэ и Никая, а также в офисах депутата Икэды.

https://ria.ru/20240114/kisida-1921235322.html

https://ria.ru/20231213/kisida-1915443428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, фумио кисида