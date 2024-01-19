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"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников - РИА Новости, 19.01.2024
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06:25 19.01.2024 (обновлено: 07:40 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html
"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников
"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников - РИА Новости, 19.01.2024
"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников
Киев наплевательски относится к производству БПЛА, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:25
2024-01-19T07:40
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киев наплевательски относится к производству БПЛА, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV.&quot;Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы&quot;, — посетовал на просьбы правительства Вьюнник.По его словам, власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Из-за этого, пояснил он, страдают прогнозирование и планирование производителей, так как для них важно иметь запас времени для координации действий.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев
"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников

Глава Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киев наплевательски относится к производству БПЛА, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV.
«

"Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы", — посетовал на просьбы правительства Вьюнник.

По его словам, власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Из-за этого, пояснил он, страдают прогнозирование и планирование производителей, так как для них важно иметь запас времени для координации действий.
Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.
Дроны - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе
06:19
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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