https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html

"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников

"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников - РИА Новости, 19.01.2024

"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников

Киев наплевательски относится к производству БПЛА, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:25

2024-01-19T06:25

2024-01-19T07:40

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киев наплевательски относится к производству БПЛА, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV."Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы", — посетовал на просьбы правительства Вьюнник.По его словам, власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Из-за этого, пояснил он, страдают прогнозирование и планирование производителей, так как для них важно иметь запас времени для координации действий.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.

https://ria.ru/20240119/ispytaniya-1922245957.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев