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Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:41 19.01.2024 (обновлено: 06:37 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье
Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:41
2024-01-19T06:37
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна Бутенко. В четверг она рассказала агентству, что пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова. "Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее", — отметил собеседница агентства. Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.
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Хорошие новости, Находка, Общество
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье

Волонтеры отловили "Хатико", который три недели ждал хозяина на льду в Приморье

© Фото : соцсетиСобака на льду реки Партизанская в Приморье, ждущая своего хозяина
Собака на льду реки Партизанская в Приморье, ждущая своего хозяина - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : соцсети
Собака на льду реки Партизанская в Приморье, ждущая своего хозяина
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна Бутенко.
В четверг она рассказала агентству, что пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова.
"Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее", — отметил собеседница агентства.
Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.
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