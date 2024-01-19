https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html

Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье

Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024

Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье

Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:41

2024-01-19T05:41

2024-01-19T06:37

хорошие новости

находка

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна Бутенко. В четверг она рассказала агентству, что пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова. "Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее", — отметил собеседница агентства. Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.

https://ria.ru/20231225/sobaka-1917957466.html

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

находка, общество