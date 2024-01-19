https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье
Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:41
2024-01-19T05:41
2024-01-19T06:37
хорошие новости
находка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922000425_0:156:382:371_1920x0_80_0_0_d41bfac0438ce3c5946460a734d56b11.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна Бутенко. В четверг она рассказала агентству, что пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова. "Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее", — отметил собеседница агентства. Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.
https://ria.ru/20231225/sobaka-1917957466.html
находка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922000425_0:141:382:428_1920x0_80_0_0_a60d71cd8ba7f80679a25685a8475ea3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, общество
Хорошие новости, Находка, Общество
Волонтеры отловили "Хатико" в Приморье
Волонтеры отловили "Хатико", который три недели ждал хозяина на льду в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Анна Бутенко.
В четверг она рассказала агентству, что пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке
. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова.
"Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее", — отметил собеседница агентства.
Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье