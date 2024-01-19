СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов
Onet: экс-министр Блащак выдумал контракт на поставку Украине карабинов Grot
© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, будучи еще на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, которого не было, сообщает портал Onet.
В марте 2023 года СМИ сообщали о серьезных технических недостатках и критических отзывах польских солдат о карабине Grot. В ответ на это тогдашний министр национальной обороны Блащак заявил, что эти карабины настолько хороши, что их даже заказала Украина, и "это не является мелкий заказом".
В пятницу, ссылаясь на пресс-службу Польской группы вооружений, Onet сообщил, что "ни оружейный завод как производитель, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot".
Там же уточнили, что ВСУ используют 10 тысяч карабинов Grot, переданных Польшей в рамках военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.