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СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/karabiny-1922382440.html
СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов
СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов - РИА Новости, 19.01.2024
СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов
Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, будучи еще на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:35
2024-01-19T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуш блащак
польша
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, будучи еще на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, которого не было, сообщает портал Onet. В марте 2023 года СМИ сообщали о серьезных технических недостатках и критических отзывах польских солдат о карабине Grot. В ответ на это тогдашний министр национальной обороны Блащак заявил, что эти карабины настолько хороши, что их даже заказала Украина, и "это не является мелкий заказом". В пятницу, ссылаясь на пресс-службу Польской группы вооружений, Onet сообщил, что "ни оружейный завод как производитель, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot". Там же уточнили, что ВСУ используют 10 тысяч карабинов Grot, переданных Польшей в рамках военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240104/borrel-1919636838.html
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в мире, украина, мариуш блащак, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мариуш Блащак, Польша, Вооруженные силы Украины
СМИ: экс-министр обороны Польши выдумал контракт на поставку ВСУ карабинов

Onet: экс-министр Блащак выдумал контракт на поставку Украине карабинов Grot

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, будучи еще на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, которого не было, сообщает портал Onet.
В марте 2023 года СМИ сообщали о серьезных технических недостатках и критических отзывах польских солдат о карабине Grot. В ответ на это тогдашний министр национальной обороны Блащак заявил, что эти карабины настолько хороши, что их даже заказала Украина, и "это не является мелкий заказом".
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В пятницу, ссылаясь на пресс-службу Польской группы вооружений, Onet сообщил, что "ни оружейный завод как производитель, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot".
Там же уточнили, что ВСУ используют 10 тысяч карабинов Grot, переданных Польшей в рамках военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМариуш БлащакПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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