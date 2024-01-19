В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны
Экс-сенатор США Блэк предрек неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Кандидаты в американские президенты, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, потеряют голоса на предстоящих выборах, заявил РИА Новости бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
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"Американцы устали от войны... кандидаты, которые хотят увеличить военные расходы, потеряют голоса в ноябре", - сказал он.
При этом Блэк констатировал "общее признание" того, что Украине не победить в военном конфликте с Россией. Тем не менее для того, чтобы продолжить поддержку Киева, американский президент Джо Байден рассматривает конфискацию российских активов.
"Люди ожидают, что Трамп победит на президентских выборах и положит конец бойне в Украине", - добавил экс-сенатор, отметив, что экс-президент США не настроен враждебно по отношению к российскому президенту Владимиру Путину или России.
"Конгресс потерял интерес к Украине, их внимание сейчас сосредоточено на Газе", - подытожил Блэк.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.