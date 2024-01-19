https://ria.ru/20240119/kandidat-1922238324.html

В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны

В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны - РИА Новости, 19.01.2024

В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны

Кандидаты в американские президенты, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, потеряют голоса на предстоящих выборах, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:13

2024-01-19T03:13

2024-01-19T03:13

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сша

украина

ричард блэк

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Кандидаты в американские президенты, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, потеряют голоса на предстоящих выборах, заявил РИА Новости бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк. "Американцы устали от войны... кандидаты, которые хотят увеличить военные расходы, потеряют голоса в ноябре", - сказал он. При этом Блэк констатировал "общее признание" того, что Украине не победить в военном конфликте с Россией. Тем не менее для того, чтобы продолжить поддержку Киева, американский президент Джо Байден рассматривает конфискацию российских активов. "Люди ожидают, что Трамп победит на президентских выборах и положит конец бойне в Украине", - добавил экс-сенатор, отметив, что экс-президент США не настроен враждебно по отношению к российскому президенту Владимиру Путину или России. "Конгресс потерял интерес к Украине, их внимание сейчас сосредоточено на Газе", - подытожил Блэк. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, ричард блэк