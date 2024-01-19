https://ria.ru/20240119/kamnepad-1922250898.html
На Алтае перекрыли участок трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада
На Алтае перекрыли участок трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада - РИА Новости, 19.01.2024
На Алтае перекрыли участок трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада
Камнепад повредили участок Чуйского тракта в Республике Алтай, дорогу перекрыли, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Алтай". РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:56
2024-01-19T07:56
2024-01-19T11:50
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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Камнепад повредили участок Чуйского тракта в Республике Алтай, дорогу перекрыли, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Алтай". "В результате обвала скалы 19 января около 09.00 (5.00 мск) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км). В результате камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты... Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10.30 на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ (км 737 - км 790)", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор. Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой. "Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью… Время завершения восстановительных работ будет определено после детальной оценки повреждений", - уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20240119/dvizhenie-1922248470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика алтай, новости - туризм
Происшествия, Республика Алтай, Новости - Туризм
На Алтае перекрыли участок трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада
На Алтае перекрыли участок федеральной трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Камнепад повредили участок Чуйского тракта в Республике Алтай, дорогу перекрыли, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".
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"В результате обвала скалы 19 января около 09.00 (5.00 мск) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км). В результате камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты... Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10.30 на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ (км 737 - км 790)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор. Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой.
"Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью… Время завершения восстановительных работ будет определено после детальной оценки повреждений", - уточняют в ведомстве.
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток"