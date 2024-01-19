https://ria.ru/20240119/kamchatka-1922236322.html

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды - РИА Новости, 19.01.2024

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что под предлогом воспитания бил двух маленьких сыновей его сожительницы, в том числе электрошокером, лишал... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T02:27

2024-01-19T02:27

2024-01-19T02:27

происшествия

камчатка

россия

петропавловск-камчатский

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что под предлогом воспитания бил двух маленьких сыновей его сожительницы, в том числе электрошокером, лишал их еды и устраивал между ними спарринги, сообщает прокуратура Камчатки. "По версии следствия, подозреваемый, являясь сожителем матери двух мальчиков 9 и 10 лет, под видом мер образовательного и воспитательного характера, систематически причинял детям побои, а именно наносил удары руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, предоставляя спальные места на полу, заставлял делать непосильное количество физических упражнений, за невыполнение или отказ от которых закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между малолетними, заставляя причинять друг другу телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что о произошедшем стало известно от бабушки детей. Потерпевшие изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение. Как сообщает краевое СУСК РФ, в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено дело по п.п. "а", "г" ч. 2 ст.117 УК РФ "Истязание". Решается вопрос о заключении его под стражу.

https://ria.ru/20231228/pistolet-1918843226.html

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петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатка, россия, петропавловск-камчатский