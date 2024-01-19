https://ria.ru/20240119/izrail-1922375151.html
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана - РИА Новости, 19.01.2024
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:12
2024-01-19T16:12
2024-01-19T16:12
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил БПЛА, который пересек морскую зону на севере Израиля со стороны Ливана. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила цель .... Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым установкам, военным объектам и террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в пятницу утром израильские танки и ВВС нанесли удары по наблюдательным постам "Хезболлах" в районе городов Хула и Кфар-Кала. Отмечается, что в четверг вечером в ответ на пуски в направлении Голанских высот танки ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийской армии. В среду глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что возросла вероятность начала войны на севере страны в ближайшее время. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c5e1b89bb16fffd2ef32c99d4b7a2fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана
ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника из Ливана и ударе по позициям "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил БПЛА, который пересек морскую зону на севере Израиля со стороны Ливана. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила цель .... Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым установкам, военным объектам и террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении.
США не смогут защитить Израиль
Военные добавили, что в пятницу утром израильские танки и ВВС нанесли удары по наблюдательным постам "Хезболлах" в районе городов Хула и Кфар-Кала.
Отмечается, что в четверг вечером в ответ на пуски в направлении Голанских высот
танки ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийской армии.
В среду глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что возросла вероятность начала войны на севере страны в ближайшее время.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны