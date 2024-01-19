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Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана - РИА Новости, 19.01.2024
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16:12 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/izrail-1922375151.html
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана - РИА Новости, 19.01.2024
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:12
2024-01-19T16:12
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил БПЛА, который пересек морскую зону на севере Израиля со стороны Ливана. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила цель .... Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым установкам, военным объектам и террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в пятницу утром израильские танки и ВВС нанесли удары по наблюдательным постам "Хезболлах" в районе городов Хула и Кфар-Кала. Отмечается, что в четверг вечером в ответ на пуски в направлении Голанских высот танки ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийской армии. В среду глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что возросла вероятность начала войны на севере страны в ближайшее время. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Ливана

ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника из Ливана и ударе по позициям "Хезболлы"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила над морем вражеский беспилотник, запущенный "Хезболлах" из Ливана и атаковала объекты и инфраструктуру на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил БПЛА, который пересек морскую зону на севере Израиля со стороны Ливана. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила цель .... Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым установкам, военным объектам и террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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Военные добавили, что в пятницу утром израильские танки и ВВС нанесли удары по наблюдательным постам "Хезболлах" в районе городов Хула и Кфар-Кала.
Отмечается, что в четверг вечером в ответ на пуски в направлении Голанских высот танки ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийской армии.
В среду глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что возросла вероятность начала войны на севере страны в ближайшее время.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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