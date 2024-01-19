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Лукашенко призвал обезопасить детей от влияния интернета через труд
Лукашенко призвал обезопасить детей от влияния интернета через труд - РИА Новости, 19.01.2024
Лукашенко призвал обезопасить детей от влияния интернета через труд
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал согражаднам обеспечивать детям занятость, приобщать к труду, чтобы они меньше проводили времени в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:30
2024-01-19T16:30
2024-01-19T16:30
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал согражаднам обеспечивать детям занятость, приобщать к труду, чтобы они меньше проводили времени в интернете, и таким образом обезопасить их от негативного влияния глобальной сети. Как сообщается на сайте президента Белоруссии, в пятницу во время рабочей поездки президента в Борисовский район Минской области сотрудники завода "Белджи" спросили у Лукашенко, как уберечь детей от негативного влияния интернета. Как поясняется в сообщении, эта тема волновала одного из работников предприятия - отца троих детей. "Как оказалось, тема близка и главе государства, младший сын которого также проводит достаточное количество времени в интернете", - отмечается в сообщении. "Младший постоянно там. Но пользы от него много. Он мне приносит всю информацию: "Папа, посмотри, народ пишет", - приводит пресс-служба слова Лукашенко. Как подчеркнул глава государства, прежде всего надо обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы оставалось меньше времени на то, чтобы "сидеть в интернете". "Надо, чтобы ребенок был в жизни задействован так, чтобы у него не было времени для этого", - подчеркнул президент. По его словам, и в этом плане крайне важен личный пример родителей, задача которых - приобщать детей к труду, а не растить их избалованными. "Ты сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть: "делай, как я". Ни в коем случае не балуйте детей, сделайте так, чтобы они были заняты, чтобы они трудились. Надо приобщать к труду наших детей", - сказал Лукашенко. Кроме того, не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, убежден президент, потому что через их преодоление формируется характер, приходит понимание, как устроена жизнь. "От трудностей их не надо отводить и уберегать. Пусть они почувствуют трудности", - посоветовал Лукашенко. Что касается явно противозаконного интернет-контента, то здесь позиция президента однозначна: такого рода информацию нужно ограничивать. И в ближайшее время в этой области будут дополнительные меры защиты, сказал он.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862085804.html
https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал обезопасить детей от влияния интернета через труд
Лукашенко призвал приобщать детей к труду, чтобы уберечь от влияния интернета
МИНСК, 19 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
посоветовал согражаднам обеспечивать детям занятость, приобщать к труду, чтобы они меньше проводили времени в интернете, и таким образом обезопасить их от негативного влияния глобальной сети.
Как сообщается на сайте президента Белоруссии, в пятницу во время рабочей поездки президента в Борисовский район Минской области
сотрудники завода "Белджи" спросили у Лукашенко, как уберечь детей от негативного влияния интернета.
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Как поясняется в сообщении, эта тема волновала одного из работников предприятия - отца троих детей. "Как оказалось, тема близка и главе государства, младший сын которого также проводит достаточное количество времени в интернете", - отмечается в сообщении.
"Младший постоянно там. Но пользы от него много. Он мне приносит всю информацию: "Папа, посмотри, народ пишет", - приводит пресс-служба слова Лукашенко. Как подчеркнул глава государства, прежде всего надо обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы оставалось меньше времени на то, чтобы "сидеть в интернете". "Надо, чтобы ребенок был в жизни задействован так, чтобы у него не было времени для этого", - подчеркнул президент.
По его словам, и в этом плане крайне важен личный пример родителей, задача которых - приобщать детей к труду, а не растить их избалованными. "Ты сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть: "делай, как я". Ни в коем случае не балуйте детей, сделайте так, чтобы они были заняты, чтобы они трудились. Надо приобщать к труду наших детей", - сказал Лукашенко.
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Кроме того, не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, убежден президент, потому что через их преодоление формируется характер, приходит понимание, как устроена жизнь. "От трудностей их не надо отводить и уберегать. Пусть они почувствуют трудности", - посоветовал Лукашенко.
Что касается явно противозаконного интернет-контента, то здесь позиция президента однозначна: такого рода информацию нужно ограничивать. И в ближайшее время в этой области будут дополнительные меры защиты, сказал он.
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