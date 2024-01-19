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В России проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
18:17 19.01.2024 (обновлено: 18:24 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html
В России проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев
В России проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев - РИА Новости, 19.01.2024
В России проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев
Итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты, предполагающего проведение государственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:17
2024-01-19T18:24
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты, предполагающего проведение государственной геномной регистрации и записи их голоса, должны быть подведены до 10 декабря, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, имеющемся в распоряжении РИА Новости документ В пункте номер 9 плана мероприятий значится "проведение эксперимента, включающего: апробацию сбора биометрических данных иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу РФ аэропортов московского транспортного авиаузла; апробацию процесса аутентификации иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу РФ с использованием биометрических персональных данных, размещенных в единой биометрической системе". Кроме того, планируется выдавать карты иностранного гражданина, а в "Многофункциональном миграционном центре" Москвы будут проводить государственную геномную регистрацию и запись голоса иностранных граждан. Все ответственные министерства и ведомства должны представить итоговый документ в кабмин до 10 декабря. Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин.
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россия, москва, михаил мишустин, общество, новости - туризм
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Общество, Туризм, Новости - Туризм
В России проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев

Итоги эксперимента по сбору биометрии у иностранцев в РФ подведут до 10 декабря

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты, предполагающего проведение государственной геномной регистрации и записи их голоса, должны быть подведены до 10 декабря, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, имеющемся в распоряжении РИА Новости документ
В пункте номер 9 плана мероприятий значится "проведение эксперимента, включающего: апробацию сбора биометрических данных иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу РФ аэропортов московского транспортного авиаузла; апробацию процесса аутентификации иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу РФ с использованием биометрических персональных данных, размещенных в единой биометрической системе".
Кроме того, планируется выдавать карты иностранного гражданина, а в "Многофункциональном миграционном центре" Москвы будут проводить государственную геномную регистрацию и запись голоса иностранных граждан.
Все ответственные министерства и ведомства должны представить итоговый документ в кабмин до 10 декабря.
Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин.
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