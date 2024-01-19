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В Греции популярную достопримечательность смывает в море - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
05:19 19.01.2024 (обновлено: 05:50 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/gretsiya-1922128742.html
В Греции популярную достопримечательность смывает в море
В Греции популярную достопримечательность смывает в море - РИА Новости, 19.01.2024
В Греции популярную достопримечательность смывает в море
Самая популярная туристическая достопримечательность греческого острова Закинф – пляж и место кораблекрушений Навагио – может быть смыта в море, сообщает АТОР... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:19
2024-01-19T05:50
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
греция
закинф (остров)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самая популярная туристическая достопримечательность греческого острова Закинф – пляж и место кораблекрушений Навагио – может быть смыта в море, сообщает АТОР. За последние 10 лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось. Сравнительные фотографии показывают, как затонувший корабль разрушался в течение многих лет.Из-за "Панагиотиса", севшего на мель в 1980 году, Навагио часто называют "пляжем кораблекрушений" или бухтой контрабандистов. По слухам, судно перевозило нелегальные ценности и товары.Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет корабль может быть полностью смыт водой, а вместе с ним пропадет и значительная часть доходов Закинфа от туризма. Некоторые активисты даже вызвались сами организовать и оплатить сохранение затонувшего корабля, лишь бы не потерять туристическую достопримечательность. В качестве одного из источников средств для консервации объекта муниципалитет Закинфа предлагает ввести платный вход на пляж Навагио.В 2018 году Навагио был ненадолго закрыт, а купание и стоянка лодок запрещены после обрушения части скалы над ним. В сентябре 2022 года произошел еще один оползень, вызванный землетрясением. Доступ к пляжу по суше был снова запрещен и остается таковым. Сейчас добраться до Навагио можно только по морю.
https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921581180.html
греция
закинф (остров)
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новости - туризм, туризм, туристы, греция, закинф (остров)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Греция, Закинф (остров)
В Греции популярную достопримечательность смывает в море

Популярный пляж кораблекрушений на острове Закинф в Греции может смыть в море

© Depositphotos.com / lucianbolcaПляж Навагио, Греция
Пляж Навагио, Греция - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / lucianbolca
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самая популярная туристическая достопримечательность греческого острова Закинф – пляж и место кораблекрушений Навагио – может быть смыта в море, сообщает АТОР.

За последние 10 лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось. Сравнительные фотографии показывают, как затонувший корабль разрушался в течение многих лет.
Из-за "Панагиотиса", севшего на мель в 1980 году, Навагио часто называют "пляжем кораблекрушений" или бухтой контрабандистов. По слухам, судно перевозило нелегальные ценности и товары.

Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет корабль может быть полностью смыт водой, а вместе с ним пропадет и значительная часть доходов Закинфа от туризма.
Некоторые активисты даже вызвались сами организовать и оплатить сохранение затонувшего корабля, лишь бы не потерять туристическую достопримечательность. В качестве одного из источников средств для консервации объекта муниципалитет Закинфа предлагает ввести платный вход на пляж Навагио.

В 2018 году Навагио был ненадолго закрыт, а купание и стоянка лодок запрещены после обрушения части скалы над ним. В сентябре 2022 года произошел еще один оползень, вызванный землетрясением. Доступ к пляжу по суше был снова запрещен и остается таковым. Сейчас добраться до Навагио можно только по морю.
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