https://ria.ru/20240119/gretsiya-1922128742.html

В Греции популярную достопримечательность смывает в море

В Греции популярную достопримечательность смывает в море - РИА Новости, 19.01.2024

В Греции популярную достопримечательность смывает в море

Самая популярная туристическая достопримечательность греческого острова Закинф – пляж и место кораблекрушений Навагио – может быть смыта в море, сообщает АТОР... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:19

2024-01-19T05:19

2024-01-19T05:50

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

греция

закинф (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151873/71/1518737119_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_da534d5699d738c591916550954df62a.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самая популярная туристическая достопримечательность греческого острова Закинф – пляж и место кораблекрушений Навагио – может быть смыта в море, сообщает АТОР. За последние 10 лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось. Сравнительные фотографии показывают, как затонувший корабль разрушался в течение многих лет.Из-за "Панагиотиса", севшего на мель в 1980 году, Навагио часто называют "пляжем кораблекрушений" или бухтой контрабандистов. По слухам, судно перевозило нелегальные ценности и товары.Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет корабль может быть полностью смыт водой, а вместе с ним пропадет и значительная часть доходов Закинфа от туризма. Некоторые активисты даже вызвались сами организовать и оплатить сохранение затонувшего корабля, лишь бы не потерять туристическую достопримечательность. В качестве одного из источников средств для консервации объекта муниципалитет Закинфа предлагает ввести платный вход на пляж Навагио.В 2018 году Навагио был ненадолго закрыт, а купание и стоянка лодок запрещены после обрушения части скалы над ним. В сентябре 2022 года произошел еще один оползень, вызванный землетрясением. Доступ к пляжу по суше был снова запрещен и остается таковым. Сейчас добраться до Навагио можно только по морю.

https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921581180.html

греция

закинф (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, греция, закинф (остров)