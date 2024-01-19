https://ria.ru/20240119/grechka-1922244696.html

Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024

Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:02

2024-01-19T06:02

2024-01-19T06:56

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

инфляция

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.По итогам 2023 года эти продукты подешевели на 18,8 процента, 15,8 процента и 9,6 процента соответственно. В пятерку товаров с наиболее сильной дефляцией также вошли градусник (минус 7,2 процента) и телевизор (минус 6,4 процента).Цены на монитор для настольного компьютера снизились на 6,2 процента, на вермишель — на 4,2 процента. Стиральные машины подешевели по итогам прошлого года на 3,7 процента, а макароны — на 3,63 процента. Кроме того, на 3,6 процента уменьшилась стоимость полиса-каско.В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на один процент.В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4 процента. Среди них бензин АИ-95 (6,7 процента), игристое вино (пять процентов), филе рыбы (4,7 процента), пельмени (3,8 процента), мороженое (3,3 процента), йогурт (1,3 процента) и чай (один процент).Власти по итогам этого года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5 процента, а Минэкономразвития — в 4,5 процента.

https://ria.ru/20240119/tseny-1922231025.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, инфляция