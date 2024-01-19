https://ria.ru/20240119/grad-1922241923.html

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.01.2024

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:04

2024-01-19T05:04

2024-01-19T06:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

артемовск

украина

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", — рассказали в министерстве.По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода. При этом выжившие военнослужащие ВСУ покинули опорный пункт. Туда направились штурмовые группы десантников для зачистки с последующей передачей опорника российским подразделениям.Как сообщили в Минобороны в четверг, на Донецком направлении российские войска продвинулись, взяв под контроль село Веселое к северу от Артемовска и Соледара.

https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html

россия

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, артемовск, украина, безопасность