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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.01.2024 (обновлено: 06:29 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/grad-1922241923.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.01.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:04
2024-01-19T06:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
артемовск
украина
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", — рассказали в министерстве.По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода. При этом выжившие военнослужащие ВСУ покинули опорный пункт. Туда направились штурмовые группы десантников для зачистки с последующей передачей опорника российским подразделениям.Как сообщили в Минобороны в четверг, на Донецком направлении российские войска продвинулись, взяв под контроль село Веселое к северу от Артемовска и Соледара.
https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html
россия
артемовск
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россия, вооруженные силы украины, артемовск, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Украина, Безопасность
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ под Артемовском

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили солдат ВСУ в опорных пунктах под Артемовском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", — рассказали в министерстве.
По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода. При этом выжившие военнослужащие ВСУ покинули опорный пункт. Туда направились штурмовые группы десантников для зачистки с последующей передачей опорника российским подразделениям.
Как сообщили в Минобороны в четверг, на Донецком направлении российские войска продвинулись, взяв под контроль село Веселое к северу от Артемовска и Соледара.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныАртемовскУкраинаБезопасность
 
 
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