https://ria.ru/20240119/gaza-1922448546.html

В секторе Газа частично восстановили связь после недельного отключения

В секторе Газа частично восстановили связь после недельного отключения - РИА Новости, 19.01.2024

В секторе Газа частично восстановили связь после недельного отключения

Связь частично восстановили в различных районах сектора Газа после недельного отключения, ставшего самым долгим с момента эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:53

2024-01-19T23:53

2024-01-19T23:53

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Связь частично восстановили в различных районах сектора Газа после недельного отключения, ставшего самым долгим с момента эскалации палестино-израильского конфликта, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. Paltel сообщал 12 января о полном отключении телекоммуникационных услуг в секторе Газа. Таким образом, сбой в работе продлился неделю. "Мы хотели бы сообщить о постепенном восстановлении услуг связи в различных районах сектора Газа... Несмотря на опасные условия, наши команды восстановили эти основные услуги, вернув их в состояние, в котором они находились до последнего отключения", - сообщила компания в соцсети Х. В Paltel отметили, что два сотрудника компании погибли из-за обстрелов со стороны израильских сил в ходе восстановительных работ. Таким образом, Paltel потерял уже 14 работников с начала конфликта. По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, это было самое долгое отключение с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Отключения телефонной связи и интернета периодически происходят в секторе Газа в последние два месяца из-за боевых действий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году