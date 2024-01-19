Швейцария изучает обвинения против президента Израиля, приехавшего в Давос
ГП Швейцарии изучит обвинения против президента Израиля из-за ситуации в Газе
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Израиля Исаак Херцог прибывает на ежегодное собрание Всемирного экономического форума в Давосе. 18 января 2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Израиля Исаак Херцог прибывает на ежегодное собрание Всемирного экономического форума в Давосе. 18 января 2024
ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Швейцарии рассматривает обвинения против президента Израиля Исаака Херцога из-за ситуации в секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Матео Кремаши.
"Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила получение выдвинутых <...> уголовных обвинений. В настоящее время обвинения рассматриваются в соответствии с обычной процедурой", — сказал он в ответ на вопрос, проводятся ли какие-либо расследования в отношении президента Израиля, который прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.
При этом Кремаши отказался раскрывать личности заявителей. По его словам, сейчас прокуратура консультируется с МИД Швейцарии по вопросу об иммунитете Херцога.
На минувшей неделе Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого нарушения Конвенции о геноциде в секторе Газа. Африканская страна призвала обязать Тель-Авив прекратить военную операцию в анклаве, обеспечить доступ его жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать нахождению там международных миссий.
Израиль принимает участие в этом разбирательстве, хотя и не признает юрисдикцию Международного суда. Ранее МИД еврейского государства заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а "Претория сотрудничает с террористами".
Тем не менее несколько стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали требование Южно-Африканской республики. Госдеп США, в свою очередь, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать этот вопрос.