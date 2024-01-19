https://ria.ru/20240119/fsb-1922334835.html

В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии

В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии - РИА Новости, 19.01.2024

В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии

Силовики задержали гражданку Украины за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:48

2024-01-19T13:48

2024-01-19T14:18

безопасность

луганская народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

украина

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Силовики задержали гражданку Украины за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства", - сказали в ведомстве.Отмечается, что женщина собирала сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в СВО. "Полученные данные она передавала представителю главного управления разведки министерства обороны Украины посредством интернет-мессенджера", - добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20240119/agent-1922309792.html

луганская народная республика

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безопасность, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина