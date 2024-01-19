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В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии
В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии - РИА Новости, 19.01.2024
В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии
Силовики задержали гражданку Украины за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:48
2024-01-19T13:48
2024-01-19T14:18
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Силовики задержали гражданку Украины за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства", - сказали в ведомстве.Отмечается, что женщина собирала сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в СВО. "Полученные данные она передавала представителю главного управления разведки министерства обороны Украины посредством интернет-мессенджера", - добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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безопасность, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Украина
В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии
ФСБ: в ЛНР задержана собиравшая сведения о ВС РФ женщина