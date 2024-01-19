На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
Семейный форум "Родные — Любимые" пройдет на выставке "Россия" с 19 по 23 января
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" пройдет с 19 по 23 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.
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"Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", — подчеркивается в заявлении.
Откроется форум 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума "Россия", а церемония закрытия пройдет 23 января в павильоне "Регионы России".
Организаторами форума выступают "Движение первых", Росмолодежь, Минтруд, Российское общество "Знание" и АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия". Все посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных лекциях, конкурсах, семейном катании на коньках, уличных гуляниях, ярмарках с 20 по 22 января.
Кроме того, в эти же даты пройдет конкурс "Династии России", где семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, а также приготовить традиционные семейные блюда.
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"Участниками специальной программы форума "Родные — Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке "Россия", многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов "Движения первых", — говорится в сообщении.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.