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На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые" - РИА Новости, 19.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
00:23 19.01.2024 (обновлено: 06:54 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые" - РИА Новости, 19.01.2024
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" пройдет с 19 по 23 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:23
2024-01-19T06:54
выставка-форум "россия"
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
общество
москва
вднх
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" пройдет с 19 по 23 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.&quot;Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей&quot;, — подчеркивается в заявлении.Откроется форум 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума "Россия", а церемония закрытия пройдет 23 января в павильоне "Регионы России".Организаторами форума выступают "Движение первых", Росмолодежь, Минтруд, Российское общество "Знание" и АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия". Все посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных лекциях, конкурсах, семейном катании на коньках, уличных гуляниях, ярмарках с 20 по 22 января.Кроме того, в эти же даты пройдет конкурс "Династии России", где семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, а также приготовить традиционные семейные блюда."Участниками специальной программы форума "Родные — Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке "Россия", многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов "Движения первых", — говорится в сообщении.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240118/vystavka-1922091439.html
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российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, общество, москва, вднх
Выставка-форум "Россия", Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Общество, Москва, ВДНХ
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"

Семейный форум "Родные — Любимые" пройдет на выставке "Россия" с 19 по 23 января

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" пройдет с 19 по 23 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.
«

"Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", — подчеркивается в заявлении.

Откроется форум 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума "Россия", а церемония закрытия пройдет 23 января в павильоне "Регионы России".
Организаторами форума выступают "Движение первых", Росмолодежь, Минтруд, Российское общество "Знание" и АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия". Все посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных лекциях, конкурсах, семейном катании на коньках, уличных гуляниях, ярмарках с 20 по 22 января.
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Кроме того, в эти же даты пройдет конкурс "Династии России", где семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, а также приготовить традиционные семейные блюда.
«
"Участниками специальной программы форума "Родные — Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке "Россия", многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов "Движения первых", — говорится в сообщении.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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Выставка-форум "Россия"Российское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияОбществоМоскваВДНХ
 
 
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