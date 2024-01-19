https://ria.ru/20240119/fom-1922263989.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.01.2024

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:59

2024-01-19T09:59

2024-01-19T14:44

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 12-14 января 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество