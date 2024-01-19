Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 19.01.2024 (обновлено: 14:44 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/fom-1922263989.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 19.01.2024
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:59
2024-01-19T14:44
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 12-14 января 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Общество
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ.
По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
У России появился главный официальный враг
29 декабря 2023, 08:00
Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 12-14 января 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала