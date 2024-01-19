https://ria.ru/20240119/fleyta-1922288777.html

Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости - РИА Новости, 19.01.2024

Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:27

2024-01-19T11:27

2024-01-19T11:27

германия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали журналистам в пресс-службе ФТС России. "Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", - говорится в сообщении. Бандероль была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия). При этом в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. "Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи", - добавили в ведомстве. Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется. "Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности", - добавляет Таможенная служба.

https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html

германия

россия

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германия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, москва