https://ria.ru/20240119/fleyta-1922288777.html
Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости
Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости - РИА Новости, 19.01.2024
Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости
Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:27
2024-01-19T11:27
2024-01-19T11:27
германия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали журналистам в пресс-службе ФТС России. "Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", - говорится в сообщении. Бандероль была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия). При этом в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. "Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи", - добавили в ведомстве. Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется. "Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности", - добавляет Таможенная служба.
https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html
германия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, москва
Германия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Москва
Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости
Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали журналистам в пресс-службе ФТС России.
«
"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", - говорится в сообщении.
Бандероль была отправлена из Москвы
в Нюртинген (Германия). При этом в декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент.
"Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи", - добавили в ведомстве.
Теперь ритуальной флейтой займутся сотрудники полиции. Что именно стало причиной изъятия, не уточняется.
"Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности", - добавляет Таможенная служба.
Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц