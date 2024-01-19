https://ria.ru/20240119/feyki-1922306166.html

Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии

Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии - РИА Новости, 19.01.2024

Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не является одним из авторов инициативы о конфискации имущества за распространение фейков о... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:20

2024-01-19T12:20

2024-01-19T12:20

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не является одним из авторов инициативы о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Он подчеркнул, что свою подпись под законопроектом он ставить не будет. "Нет, не собираюсь", - ответил он на вопрос РИА Новости, подпишется ли он как один из авторов инициативы. Факт указания в документе его фамилии среди авторов законопроекта он не стал комментировать. Накануне РИА Новости опубликовали имеющийся в распоряжении агентства законопроект об ужесточении ответственности, в том числе, конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта в документе указаны спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922214152.html

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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия