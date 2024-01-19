https://ria.ru/20240119/feyki-1922306166.html
Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии
Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии - РИА Новости, 19.01.2024
Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не является одним из авторов инициативы о конфискации имущества за распространение фейков о... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:20
2024-01-19T12:20
2024-01-19T12:20
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не является одним из авторов инициативы о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Он подчеркнул, что свою подпись под законопроектом он ставить не будет. "Нет, не собираюсь", - ответил он на вопрос РИА Новости, подпишется ли он как один из авторов инициативы. Факт указания в документе его фамилии среди авторов законопроекта он не стал комментировать. Накануне РИА Новости опубликовали имеющийся в распоряжении агентства законопроект об ужесточении ответственности, в том числе, конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта в документе указаны спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия
Нечаев заявил, что не был автором нового законопроекта о фейках об армии
Нечаев заявил, что не является автором нового законопроекта о фейках об армии
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что не является одним из авторов инициативы о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.
Он подчеркнул, что свою подпись под законопроектом он ставить не будет.
«
"Нет, не собираюсь", - ответил он на вопрос РИА Новости, подпишется ли он как один из авторов инициативы.
Факт указания в документе его фамилии среди авторов законопроекта он не стал комментировать.
Накануне РИА Новости опубликовали имеющийся в распоряжении агентства законопроект об ужесточении ответственности, в том числе, конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.
Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта в документе указаны спикер Госдумы Вячеслав Володин
, вице-спикер ГД Ирина Яровая
, глава фракции "Единая Россия
" Владимир Васильев
, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов
, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
, глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев
и по культуре Елена Ямпольская
и другие депутаты.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС