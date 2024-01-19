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Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами - РИА Новости, 19.01.2024
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Наука
 
01:10 19.01.2024 (обновлено: 14:05 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/falcon-1922232701.html
Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами
Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами - РИА Новости, 19.01.2024
Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, он должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:10
2024-01-19T14:05
наука
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, он должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 16:49 по времени Восточного побережья США ( 00:49 мск). Запуск ожидался накануне, но был перенесен по неуточненным причинам - компания SpaceX сообщила, что специалистам необходимо дополнительное время для подготовки к старту.В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.Полет проходит штатно - первая ступень, после отделения от ракеты-носителя совершила успешное возвращение на Землю, вторая ступень продолжила движение с космическим кораблем. После отделения от нее Dragon продолжает движение к МКС. Стыковка корабля со станцией ожидается в субботу, ориентировочно в 13:15 мск. Космические туристы будут оставаться на орбите около двух недель, в течение которых примут участие в научной работе станции.
https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Флорида, SpaceX, США, НАСА
Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами

Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon с туристами на МКС

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди. 18 января 2024
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди. 18 января 2024
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, он должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 16:49 по времени Восточного побережья США ( 00:49 мск). Запуск ожидался накануне, но был перенесен по неуточненным причинам - компания SpaceX сообщила, что специалистам необходимо дополнительное время для подготовки к старту.
В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
Полет проходит штатно - первая ступень, после отделения от ракеты-носителя совершила успешное возвращение на Землю, вторая ступень продолжила движение с космическим кораблем. После отделения от нее Dragon продолжает движение к МКС. Стыковка корабля со станцией ожидается в субботу, ориентировочно в 13:15 мск. Космические туристы будут оставаться на орбите около двух недель, в течение которых примут участие в научной работе станции.
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