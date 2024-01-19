https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 19.01.2024
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:28
2024-01-19T11:28
2024-01-19T11:28
общество
всероссийское общество охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922287759_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_65e8045ab1e7a18f8c584d9767130b16.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. "Двадцать второго января, при поддержке Группы ЭкоЛайн, хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева хватит на продолжительное время обитателям зоопарка, так как в хвое содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, необходимых животным. Зоопарки регулярно принимают деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров. Их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах. А некоторые обитатели зоосада, например, азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.
https://ria.ru/20240116/utilizatsiya-1921522793.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922287759_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_8fad2fbdf52160b193abc5e7f7cee379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, всероссийское общество охраны природы
Общество, Всероссийское общество охраны природы
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Кремлевская новогодняя ель отправилась на корм животным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили
в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
"Двадцать второго января, при поддержке Группы ЭкоЛайн, хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева хватит на продолжительное время обитателям зоопарка, так как в хвое содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, необходимых животным.
Зоопарки регулярно принимают деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров. Их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах. А некоторые обитатели зоосада, например, азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.
Производителей искусственных елок обяжут платить за их утилизацию