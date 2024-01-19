Рейтинг@Mail.ru
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 19.01.2024
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:28
2024-01-19T11:28
общество
всероссийское общество охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922287759_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_65e8045ab1e7a18f8c584d9767130b16.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. "Двадцать второго января, при поддержке Группы ЭкоЛайн, хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева хватит на продолжительное время обитателям зоопарка, так как в хвое содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, необходимых животным. Зоопарки регулярно принимают деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров. Их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах. А некоторые обитатели зоосада, например, азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.
https://ria.ru/20240116/utilizatsiya-1921522793.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922287759_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_8fad2fbdf52160b193abc5e7f7cee379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, всероссийское общество охраны природы
Общество, Всероссийское общество охраны природы
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки

Кремлевская новогодняя ель отправилась на корм животным

© Фото : Всероссийское общество охраны природыХвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Всероссийское общество охраны природы
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
"Двадцать второго января, при поддержке Группы ЭкоЛайн, хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева хватит на продолжительное время обитателям зоопарка, так как в хвое содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, необходимых животным.
Зоопарки регулярно принимают деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров. Их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах. А некоторые обитатели зоосада, например, азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.
Девушка у новогодних елок в Первомайском сквере в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Производителей искусственных елок обяжут платить за их утилизацию
16 января, 01:14
 
ОбществоВсероссийское общество охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала