https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html

Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки

Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 19.01.2024

Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки

Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:28

2024-01-19T11:28

2024-01-19T11:28

общество

всероссийское общество охраны природы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, будет передана в столичные зоопарки в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. "Двадцать второго января, при поддержке Группы ЭкоЛайн, хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева хватит на продолжительное время обитателям зоопарка, так как в хвое содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, необходимых животным. Зоопарки регулярно принимают деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров. Их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах. А некоторые обитатели зоосада, например, азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.

https://ria.ru/20240116/utilizatsiya-1921522793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, всероссийское общество охраны природы