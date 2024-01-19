https://ria.ru/20240119/dvigatel-1922239946.html
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский - РИА Новости, 19.01.2024
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:46
2024-01-19T03:46
2024-01-19T03:46
новое оружие россии
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
як-152
объединенная двигателестроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347389_0:143:2738:1683_1920x0_80_0_0_7dbfeecf3397172ca232bb24b163d202.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки. "Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев". По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний". Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
https://ria.ru/20240118/aviasalon-1921973740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347389_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_36fa68d65f352cb22a50757380c78500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, як-152, объединенная двигателестроительная корпорация
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Як-152, Объединенная двигателестроительная корпорация
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки.
«
"Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев".
По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний".
Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.
Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники