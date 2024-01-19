https://ria.ru/20240119/dvigatel-1922239946.html

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский - РИА Новости, 19.01.2024

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:46

2024-01-19T03:46

2024-01-19T03:46

новое оружие россии

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

як-152

объединенная двигателестроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347389_0:143:2738:1683_1920x0_80_0_0_7dbfeecf3397172ca232bb24b163d202.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки. "Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев". По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний". Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.

https://ria.ru/20240118/aviasalon-1921973740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, як-152, объединенная двигателестроительная корпорация