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Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский - РИА Новости, 19.01.2024
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Новое оружие России
 
03:46 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/dvigatel-1922239946.html
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский - РИА Новости, 19.01.2024
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:46
2024-01-19T03:46
новое оружие россии
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
як-152
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки. "Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев". По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний". Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, як-152, объединенная двигателестроительная корпорация
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Як-152, Объединенная двигателестроительная корпорация
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских

© Фото : пресс-служба ОАКСамолет Як-152
Самолет Як-152 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : пресс-служба ОАК
Самолет Як-152. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки.
«
"Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев".
По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний".
Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.
Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Вчера, 05:05
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииЯк-152Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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