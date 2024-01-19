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После поножовщины в поезде Москва — Сергиев Посад погиб человек
После поножовщины в поезде Москва — Сергиев Посад погиб человек - РИА Новости, 19.01.2024
После поножовщины в поезде Москва — Сергиев Посад погиб человек
Мужчина в ходе конфликта нанес ножевые ранения оппоненту в электропоезде Москва - Сергиев Посад, позже пострадавший скончался, злоумышленник задержан,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:45
2024-01-19T19:45
2024-01-19T19:45
происшествия
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сергиев посад
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта нанес ножевые ранения оппоненту в электропоезде Москва - Сергиев Посад, позже пострадавший скончался, злоумышленник задержан, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В электропоезде сообщением Москва – Сергиев Посад произошёл конфликт между двумя пассажирами. Один из участников потасовки получил ножевые ранения и был госпитализирован, а его оппонент скрылся с места происшествия. Впоследствии пострадавший... скончался. В результате оперативно-розыскных мероприятий... установили личность скрывшегося злоумышленника и задержали его в подмосковном посёлке городского типа Монино", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области 1968 года рождения. В ходе допроса мужчина пояснил, что в электропоезде у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который после словесной перепалки начал угрожать ему ножом. В ходе борьбы он смог перехватить орудие и им же нанёс ранения оппоненту, после чего убежал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортные полицейские передали подозреваемого в убийстве следственным органам. Решается вопрос о его аресте.
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происшествия, москва, сергиев посад, волгоградская область
Происшествия, Москва, Сергиев Посад, Волгоградская область
После поножовщины в поезде Москва — Сергиев Посад погиб человек
МВД: после поножовщины в электропоезде Москва — Сергиев Посад погиб мужчина
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Мужчина в ходе конфликта нанес ножевые ранения оппоненту в электропоезде Москва - Сергиев Посад, позже пострадавший скончался, злоумышленник задержан, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"В электропоезде сообщением Москва – Сергиев Посад произошёл конфликт между двумя пассажирами. Один из участников потасовки получил ножевые ранения и был госпитализирован, а его оппонент скрылся с места происшествия. Впоследствии пострадавший... скончался. В результате оперативно-розыскных мероприятий... установили личность скрывшегося злоумышленника и задержали его в подмосковном посёлке городского типа Монино", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области
1968 года рождения.
В ходе допроса мужчина пояснил, что в электропоезде у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который после словесной перепалки начал угрожать ему ножом. В ходе борьбы он смог перехватить орудие и им же нанёс ранения оппоненту, после чего убежал.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортные полицейские передали подозреваемого в убийстве следственным органам. Решается вопрос о его аресте.
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