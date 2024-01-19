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Доцента орловского вуза оштрафовали на миллион рублей за взятки
Доцента орловского вуза оштрафовали на миллион рублей за взятки - РИА Новости, 19.01.2024
Доцента орловского вуза оштрафовали на миллион рублей за взятки
Доцент Орловского государственного университета имени Тургенева оштрафована судом на 1 миллион рублей за получение 16 взяток от студентов на сумму свыше 340... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:30
2024-01-19T11:30
2024-01-19T11:30
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доцент Орловского государственного университета имени Тургенева оштрафована судом на 1 миллион рублей за получение 16 взяток от студентов на сумму свыше 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области и СУСК РФ по региону. "Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека института естественных наук и биотехнологий ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева", которая признана виновной в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным СУСК, в период с 2019 по 2021 годы осужденная склоняла педагогов университета к выставлению положительных оценок студентам по экзаменам и зачетам, за нескольких студентов она написала выпускные квалификационные работы и предоставила готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру. "За указанные действия обвиняемая получила от студентов в виде взяток денежные средства в общей сумме свыше 340 000 рублей. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 1 миллион рублей", – уточнили в СУСК. Там отметили, что женщина на 3 года лишена права занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления. В прокуратуре добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.
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происшествия, орловская область, орел
Происшествия, Орловская область, Орел
Доцента орловского вуза оштрафовали на миллион рублей за взятки
В Орле доцента университета оштрафовали на 1 млн руб за 16 взяток от студентов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доцент Орловского государственного университета имени Тургенева оштрафована судом на 1 миллион рублей за получение 16 взяток от студентов на сумму свыше 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области и СУСК РФ по региону.
"Заводской районный суд города Орла
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека института естественных наук и биотехнологий ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева", которая признана виновной в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – говорится в сообщении прокуратуры.
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По данным СУСК, в период с 2019 по 2021 годы осужденная склоняла педагогов университета к выставлению положительных оценок студентам по экзаменам и зачетам, за нескольких студентов она написала выпускные квалификационные работы и предоставила готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру.
"За указанные действия обвиняемая получила от студентов в виде взяток денежные средства в общей сумме свыше 340 000 рублей. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 1 миллион рублей", – уточнили в СУСК.
Там отметили, что женщина на 3 года лишена права занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления.
В прокуратуре добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.
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