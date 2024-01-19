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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 19.01.2024 (обновлено: 07:17 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/donetsk-1922248071.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:09
2024-01-19T07:17
донецк
донецкая народная республика
нато
россия
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 01.20 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.15 - населенный пункт Галицыновка – город Донец (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921838716.html
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донецк, донецкая народная республика, нато, россия, украина, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Украина, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 01.20 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.15 - населенный пункт Галицыновка – город Донец (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия применения украинского беспилотника при обстреле Горловки - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле Горловки
17 января, 13:14
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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