https://ria.ru/20240119/donetsk-1922248071.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:09
2024-01-19T07:09
2024-01-19T07:17
донецк
донецкая народная республика
нато
россия
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916788699_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_95e975a4866fb96b81930ee480a7ac70.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 01.20 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.15 - населенный пункт Галицыновка – город Донец (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921838716.html
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916788699_896:0:3627:2048_1920x0_80_0_0_eff13a9d32fbfd98a8b61f01aa013a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, нато, россия, украина, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Украина, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку