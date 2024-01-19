https://ria.ru/20240119/donetsk-1922248071.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:09

2024-01-19T07:09

2024-01-19T07:17

донецк

донецкая народная республика

нато

россия

украина

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили семь снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 01.20 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.15 - населенный пункт Галицыновка – город Донец (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240117/obstrel-1921838716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, нато, россия, украина, происшествия