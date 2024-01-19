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Курс доллара поднялся до 89,45 рубля
Курс доллара поднялся до 89,45 рубля - РИА Новости, 19.01.2024
Курс доллара поднялся до 89,45 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:06
2024-01-19T07:06
2024-01-19T07:20
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.05 мск укрепилась на 40 копеек, до 89,45 рубля.Евро подорожал на 81 копейку, достигнув 97,43 рубля.Курс юаня, в свою очередь, поднялся лишь на четыре копейки и стал стоить 12,31 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Доллар, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся до 89,45 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 89,45 рубля