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Курс доллара поднялся до 89,45 рубля

Курс доллара поднялся до 89,45 рубля - РИА Новости, 19.01.2024

Курс доллара поднялся до 89,45 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:06

2024-01-19T07:06

2024-01-19T07:20

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.05 мск укрепилась на 40 копеек, до 89,45 рубля.Евро подорожал на 81 копейку, достигнув 97,43 рубля.Курс юаня, в свою очередь, поднялся лишь на четыре копейки и стал стоить 12,31 рубля.

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, рубль, доллар, московская биржа, россия