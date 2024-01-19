https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html

Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР

Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 19.01.2024

Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР

Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, ранее этому городу помогали власти Владимирской области, а якутские власти, в свою... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:07

2024-01-19T05:07

2024-01-19T13:58

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

докучаевск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 янв — РИА Новости. Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР, ранее этому городу помогали власти Владимирской области, а якутские власти, в свою очередь, шефствовали над городом Кировское в ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии."В 2024 году у городов ДНР Кировское и Докучаевск взаимно меняются регионы-шефы. Владимирская область теперь будет помогать Кировскому, а Республика Саха (Якутия) – Докучаевску", - говорится в сообщении пресс-службы. О планах по восстановлению городов представители регионов-шефов рассказали в Докучаевске на совещании с участием руководителя администрации главы ДНР Алексея Никонорова. Регионы-шефы выполнили большую работу в закрепленных за ними городах: отремонтировали школы, детские сады, больницы, другие социальные объекты, поврежденные дома и дороги.Отмечается, что Якутией в подшефном городе Кировское восстановлено более 50 объектов. Регион оказал поддержку в обновлении медицинского оборудования городской больницы Кировского, закуплен и установлен новый рентген-аппарат, который уже сегодня принимает горожан и жителей близлежащих районов. Бригада якутских врачей-офтальмологов помогла многим жителям Донбасса вернуть зрение, в открытом филиале якутской офтальмологической больницы в Кировском с октября 2023 года было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных.Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, руководитель Единого координационного центра республики Андрей Федотов подчеркнул, что планы Якутии и руководства ДНР по Кировскому реализованы. По его словам, в Докучаевске республика продолжит восстановление общественных пространств, дорожной инфраструктуры и, конечно, социальных объектов.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил, что регион примет у Якутии шефство над городом Кировское и передаст "ей под крыло Докучаевск" в феврале.По его словам, за полтора года Владимирская область выполнила в Докучаевске "все ключевые задачи". В частности, построено и отремонтировано более 50 объектов, поставлено 17 единиц спецтехники, обновлена материально-техническая база больницы."На новом этапе наша помощь потребуется городу шахтёров Кировскому. И мы обязательно поддержим! А с Докучаевском нас навсегда связывают узы дружбы. Он - побратим Суздаля. Вместе с докучаевцами мы много прошли, преодолели, болеем за то, чтобы в их прекрасный город вернулась счастливая, мирная жизнь", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20240109/uborka-1920355637.html

https://ria.ru/20240117/obstrel-1921839943.html

донецкая народная республика

докучаевск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, донецкая народная республика, докучаевск, республика саха (якутия)