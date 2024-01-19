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На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста - РИА Новости, 19.01.2024
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19:21 19.01.2024 (обновлено: 19:22 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/delo-1922422718.html
На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста
На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста - РИА Новости, 19.01.2024
На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:21
2024-01-19T19:22
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах основателю проекта "Наши деньги" Юрию Николову. "При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры Киева заведено уголовное дело по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования в связи с его профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении. По информации следствия, 15 января группа лиц возле квартиры журналиста "совершала противоправные действия". Имя журналиста в ведомстве не называют. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о Юрие Николове. Украинский журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов 15 января сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ.
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста

На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста Николова

© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в FacebookЭмблема Генпрокуратуры Украины
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в Facebook
Эмблема Генпрокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах основателю проекта "Наши деньги" Юрию Николову.
"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры Киева заведено уголовное дело по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования в связи с его профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.
По информации следствия, 15 января группа лиц возле квартиры журналиста "совершала противоправные действия". Имя журналиста в ведомстве не называют. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о Юрие Николове.
Украинский журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов 15 января сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ.
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