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На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста

На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста - РИА Новости, 19.01.2024

На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:21

2024-01-19T19:21

2024-01-19T19:22

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах основателю проекта "Наши деньги" Юрию Николову. "При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры Киева заведено уголовное дело по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования в связи с его профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении. По информации следствия, 15 января группа лиц возле квартиры журналиста "совершала противоправные действия". Имя журналиста в ведомстве не называют. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о Юрие Николове. Украинский журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов 15 января сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ.

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