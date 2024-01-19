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После инцидента на горнолыжном курорте в Подмосковье завели дело

После инцидента на горнолыжном курорте в Подмосковье завели дело - РИА Новости, 19.01.2024

После инцидента на горнолыжном курорте в Подмосковье завели дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено из-за инцидента на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщается в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:11

2024-01-19T19:11

2024-01-19T19:19

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено из-за инцидента на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщается в пятницу в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области. Позже в пресс-службе городского округа сообщили, что вследствие остановки фуникулера в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."По данному факту следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление произошедшего. Сведения о пострадавших уточняются.

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия