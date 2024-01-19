https://ria.ru/20240119/delo-1922359703.html

В Воронеже после удара подростка током при настройке гитары завели дело

В Воронеже после удара подростка током при настройке гитары завели дело - РИА Новости, 19.01.2024

В Воронеже после удара подростка током при настройке гитары завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как подростка ударило током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:21

2024-01-19T15:21

2024-01-19T15:21

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как подростка ударило током при настройке электрогитары в музыкальной студии в Воронеже, сообщает в пятницу управление СК России по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки информации, размещенной в соцмедиа и СМИ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел 16 января. "Во время репетиции, проходившей в студии по улице Комиссаржевская, 13-летнего подростка ударило током. Несовершеннолетний в настоящее время находится в больнице, где проходит лечение", — сообщает следствие. Как пояснил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Следователями с места происшествия изъяты усилители и сетевые фильтры, допрашиваются пострадавший и его родители, свидетели. Также изучается видеозапись репетиции, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью подростка.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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россия

воронежская область

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)