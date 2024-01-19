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Дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко - РИА Новости, 19.01.2024
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11:57 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/delo-1922301410.html
Дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко
Дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко - РИА Новости, 19.01.2024
Дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко
Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко, задержанного в Москве с 0,57 грамма мефедрона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:57
2024-01-19T11:57
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко, задержанного в Москве с 0,57 грамма мефедрона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, накануне инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, "обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы". В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет "с порошкообразным веществом", которое, как показала экспертиза, содержит "наркотическое средство мефедрон общим весом 0,57 грамм". Пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Задержанным является актер Анатолий Руденко. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков", - рассказал собеседник агентства. По части 1 статьи 228 УК РФ ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Руденко - актёр театра и кино, снимался в фильмах "Триггер", "Дуэль", "Проездной билет", "Красная королева", "Сердце не камень", сериале "Две судьбы".
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко

Дело возбудили на актера Руденко, задержанного с мефедроном в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Руденко
Актер Анатолий Руденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Анатолий Руденко . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили против актера Анатолия Руденко, задержанного в Москве с 0,57 грамма мефедрона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным столичного главка МВД РФ, накануне инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, "обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы". В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет "с порошкообразным веществом", которое, как показала экспертиза, содержит "наркотическое средство мефедрон общим весом 0,57 грамм". Пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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"Задержанным является актер Анатолий Руденко. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков", - рассказал собеседник агентства.
По части 1 статьи 228 УК РФ ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Руденко - актёр театра и кино, снимался в фильмах "Триггер", "Дуэль", "Проездной билет", "Красная королева", "Сердце не камень", сериале "Две судьбы".
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