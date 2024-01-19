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На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/chechnya-1922409191.html
На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни
На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни - РИА Новости, 19.01.2024
На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни
Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале о завершении расследования и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:12
2024-01-19T18:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
магомед даудов
служба безопасности украины
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале о завершении расследования и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. Как утверждают в спецслужбе, Даудов с мая 2022 года занимался формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняли в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской спецоперации на Украине. Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР. "Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова… Сейчас обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, на Украине Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, планировании, подготовке, развязывании и ведение агрессивной войны, оправдании спецоперации РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html
https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html
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безопасность, украина, россия, магомед даудов, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Магомед Даудов, Служба безопасности Украины, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни

СБУ передала в суд дело против спикера парламента Чечни Даудова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чечни Магомед Даудов
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале о завершении расследования и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. Как утверждают в спецслужбе, Даудов с мая 2022 года занимался формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняли в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской спецоперации на Украине. Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР.
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"Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова… Сейчас обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, на Украине Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, планировании, подготовке, развязывании и ведение агрессивной войны, оправдании спецоперации РФ.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМагомед ДаудовСлужба безопасности УкраиныЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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