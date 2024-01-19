https://ria.ru/20240119/chechnya-1922409191.html

На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни

На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни - РИА Новости, 19.01.2024

На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни

Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале о завершении расследования и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:12

2024-01-19T18:12

2024-01-19T18:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

магомед даудов

служба безопасности украины

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале о завершении расследования и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Ранее СБУ заочно обвинила Даудова в действиях, направленных на изменение границ Украины. Как утверждают в спецслужбе, Даудов с мая 2022 года занимался формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняли в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской спецоперации на Украине. Даудов согласился с рядом обвинений, предъявленных ему службой безопасности Украину (СБУ), а другую часть переадресовал бывшим лидерам СССР. "Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова… Сейчас обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, на Украине Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, планировании, подготовке, развязывании и ведение агрессивной войны, оправдании спецоперации РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html

https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, магомед даудов, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр