https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html
Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС
Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС
Очередь из стран, которые стремятся ассоциироваться с объединением БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:34
2024-01-19T13:34
2024-01-19T13:35
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очередь из стран, которые стремятся ассоциироваться с объединением БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он, комментируя отказ Аргентины от приглашения в БРИКС, отметил, что это вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, в РФ его уважают, но надеются на возвращение. "Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение. Это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", - сказал Песков журналистам. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что новое правительство страны отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям - южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации.
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в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город), дмитрий песков, хавьер милей, брикс
В мире, Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Песков, Хавьер Милей, БРИКС
Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС
Песков: очередь из стран, желающих в БРИКС, большая, это вызывает удовлетворение
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очередь из стран, которые стремятся ассоциироваться с объединением БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он, комментируя отказ Аргентины от приглашения в БРИКС, отметил, что это вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, в РФ его уважают, но надеются на возвращение.
«
"Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение. Это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", - сказал Песков журналистам.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что новое правительство страны отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям - южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации.
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС