https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html

Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС

Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024

Песков рассказал об очереди из стран, желающих вступить в БРИКС

Очередь из стран, которые стремятся ассоциироваться с объединением БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:35

в мире

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

дмитрий песков

хавьер милей

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очередь из стран, которые стремятся ассоциироваться с объединением БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он, комментируя отказ Аргентины от приглашения в БРИКС, отметил, что это вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, в РФ его уважают, но надеются на возвращение. "Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение. Это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", - сказал Песков журналистам. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что новое правительство страны отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям - южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации.

https://ria.ru/20240119/briks-1922329873.html

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город), дмитрий песков, хавьер милей, брикс