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Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты - РИА Новости, 19.01.2024
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15:14 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/brelok-1922358027.html
Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты
Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты - РИА Новости, 19.01.2024
Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты
Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию, обнаружив на улице предмет, похожий на гранату, который впоследствии оказался брелоком для ключей, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:14
2024-01-19T15:14
ростов-на-дону
происшествия
россия
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию, обнаружив на улице предмет, похожий на гранату, который впоследствии оказался брелоком для ключей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным ГУМВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на улице Свердловской в Ростове-на-Дону. "Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было", - говорится в сообщении полиции. Как уточнил источник агентства, опасения граждан вызвал "брелок для ключей в виде гранаты".
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html
ростов-на-дону
россия
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ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты

В Ростове-на-Дону обратились в полицию из-за брелока от ключей в виде гранаты

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию, обнаружив на улице предмет, похожий на гранату, который впоследствии оказался брелоком для ключей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным ГУМВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на улице Свердловской в Ростове-на-Дону.
"Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было", - говорится в сообщении полиции. Как уточнил источник агентства, опасения граждан вызвал "брелок для ключей в виде гранаты".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Петербурге задержали "вежливого дебошира" с игрушечной гранатой
30 октября 2023, 14:42
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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