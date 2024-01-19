https://ria.ru/20240119/brelok-1922358027.html

Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты

Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты - РИА Новости, 19.01.2024

Жители Ростова-на-Дону испугались брелока от ключей в виде гранаты

Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию, обнаружив на улице предмет, похожий на гранату, который впоследствии оказался брелоком для ключей, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:14

2024-01-19T15:14

2024-01-19T15:14

ростов-на-дону

происшествия

россия

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители Ростова-на-Дону обратились в полицию, обнаружив на улице предмет, похожий на гранату, который впоследствии оказался брелоком для ключей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным ГУМВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на улице Свердловской в Ростове-на-Дону. "Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было", - говорится в сообщении полиции. Как уточнил источник агентства, опасения граждан вызвал "брелок для ключей в виде гранаты".

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)